Wo sollen Besucher der Meerspinnhalle in Gimmeldingen parken? Dieses Thema treibt den Ortsbeirat um. Das Ergebnis: Es ist kompliziert, es gibt aber einen Ansatz.

Als der Beigeordnete Bernhard Adams (parteilos) kurz vor Beginn der Gimmeldinger Ortsbeiratssitzung am Donnerstagabend noch nicht in der Meerspinnhalle angekommen ist, wird in den Reihen des Gremiums ein Scherz gemacht: „Vielleicht findet er keinen Parkplatz?“ Das war deswegen hintersinnig, weil es in der Sitzung vor allem um Parkplätze gehen sollte, etwa um die fehlenden Stellplätze an der Festhalle des Dorfes. Dazu sollte über Lösungen gesprochen werden – mit Adams und mit Thorsten Völker, dem Fachbereichsleiter Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste. Die beiden stehen nämlich für unterschiedliche Lösungsansätze. Adams blickte als Baudezernent darauf, was sich vielleicht baulich ändern ließe. Völker wäre für eine Parkraumsteuerung über eine Bewirtschaftung oder Parkregeln zuständig.

Zunächst schilderte Ortsvorsteher Jens Wacker (SPD) aber, warum die Situation so schwierig ist. Zunächst einmal natürlich, weil es in der Nähe der Halle kaum Parkplätze gibt. Doch wirklich drängend ist das Problem erst seit einer Weile wieder geworden. Denn nach der Sanierung der Meerspinnhalle sorgte die Corona-Epidemie zunächst dafür, dass es kaum Veranstaltungen gab. Und danach wurde sie von Grundschülern genutzt, wegen der Sanierung der Grundschule. Doch mittlerweile dient die Festhalle wieder ihrem eigentlichen Zweck, und „wir haben ein richtig großes Parkproblem“, wie Wacker deutlich machte.

Die Polizei schritt ein

Dabei habe es im Zuge der Sanierung die Zusage gegeben, dass an der Neubergstraße Richtung Königsbach geparkt werden könne. Darauf wiesen mehrere Ortsbeiratsmitglieder hin. Doch daraus wurde nichts, wie Tobias Bauer (CDU) am eigenen Leib spürte. Denn nachdem er seinen Wagen dort in der Nähe der Feuerwehr abgestellt hatte, wurde er „von einem Polizisten aus dem Bett geklingelt“, wie er am Donnerstagabend erzählte. Der Beamte teilte ihm mit, dass er sein Auto wegfahren müsse. Die Polizei hält das Parken dort für zu gefährlich, wegen der Unübersichtlichkeit und der schlechten Beleuchtung.

Demnach müsste eine neue Lösung her. Und diese wollte Adams zunächst einmal „groß denken“. Was für den Beigeordneten indes nicht in Frage kam, war der Bereich um die Gimmeldinger Burg. Parken dort wäre aus seiner Sicht nicht landschaftsverträglich und auch von der Zufahrt schwierig. Er nannte stattdessen drei mögliche Flächen, auf denen mehrere Parkplätze entstehen könnten. So sei es denkbar, den Sportplatz zu verkleinern, so dass dort 30 bis 40 Stellplätze verfügbar wären. Der Vorteil: Es handelt sich um städtisches Gelände. Allerdings machte Adams auch ein Fragezeichen dahinter, ob Besucher der Meerspinnhalle den Parkplatz dort auch finden beziehungsweise annehmen würden. Es seien laut Google Maps sechs Gehminuten, und man müsse ihn gut ausschildern, sagte er.

Schnelle Lösung gefragt

Der Baudezernent nannte zwei weitere Flächen, wo um die 30 Parkplätze entstehen könnten – einmal an der Peter-Koch-Straße und einmal in der Nähe von Blumen Schupp. Allerdings seien das dort private Flächen. Er wisse nicht, ob man diese überhaupt kaufen könne.

Tobias Bauer lobte, dass Adams groß denken wolle und wies darauf hin, dass im Ort eine große Fläche zum Verkauf stehe, auf dem Gelände der ehemaligen Bäckerei Trautmann. Adams wollte wissen, ob da etwas über Preisvorstellungen bekannt sei, wozu der Ortsbeirat keine Angaben machen konnte.

Ortsvorsteher Wacker gab indes zu bedenken, dass alle diskutierten Varianten einen gravierenden Nachteil hätten: Sie seien nicht schnell umzusetzen. Das bestätigte Adams. Solche Bauvorhaben müssten richtig geplant und Geld in den Haushalt gestellt werden.

Wirtschaftswege keine Option

Daher richteten sich die Blicke auf Völker, wobei Wacker direkt sagte, durch Bewirtschaftung von Parkplätzen vermehrten sich diese ja nicht. Anderswo könne man auf diese Weise tagsüber Dauerparker vertreiben. Aber in Gimmeldingen sei das Problem ja vor allem abends groß, wenn es eine Veranstaltung in der Meerspinnhalle gebe und die Dorfbewohner auch zu Hause seien und einen Parkplatz bräuchten, wenn sie keinen auf ihrem Grundstück haben. Völker widersprach dieser Einschätzung nicht. Er habe sich mit seinem Team Gedanken gemacht, aber eine zufriedenstellende Lösung habe man leider auch nicht gefunden. Überlegungen, Wirtschaftswege dauerhaft fürs Parken zu öffnen, erteilte Völker eine Absage. Da fehle allein schon der Platz für Rettungswege.

Rainer Staab (FWG) wollte daraufhin noch einmal auf die Neubergstraße zurückkommen. Er fragte, ob es möglich sei, diese so aufzuwerten, dass die Sicherheitsbedenken der Polizei entfielen. Adams und Völker steckten die Köpfe zusammen und betrachteten sich die Lage offenbar auf Google Maps. Adams kam zu der Einschätzung, dass außerhalb der Kurve das Parken nicht übermäßig gefährlich sein sollte. Da die Polizei auch die schlechte Beleuchtung angeführt hatte, müsse da wohl nachgearbeitet werden, hieß es. Wacker äußerte die Hoffnung, dass Parkplätze dort dann relativ schnell genutzt werden könnten. Adams sagte zu, das zu klären. Die Ratlosigkeit, die sich kurz zuvor in den Mienen mancher Ortsbeiratsmitglieder spiegelte, wandelte sich daraufhin in Hoffnung.