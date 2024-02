Wegen eines medizinischen Notfalls war die Neustadter Feuerwehr am Dienstagvormittag fast drei Stunden lang gefordert. Wie Bernd Kaiser vom Medienteam der Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, hatte der Rettungsdienst wegen eines Patienten in der Friedrich-Ebert-Straße um Unterstützung der Feuerwehr gebeten. Der Patient habe aufgrund seiner Erkrankung die ganz Zeit liegend transportiert werden müssen. Daher sei ein Transport übers Treppenhaus ausgeschieden. Auch der Kran der Neustadter Feuerwehr sei für diesen Einsatz nicht geeignet gewesen. Daher wurde ein Kran von der Berufsfeuerwehr Mannheim angefordert. „Und es dauert dann eben, bis dieser vor Ort ist“, so Kaiser. Der Einsatz begann kurz vor 9 Uhr. Ab dann war wegen des Kran-Einsatzes die Straße komplett gesperrt, was für Aufmerksamkeit und Staus sorgte. Den Wehrleuten aus Mannheim sei es mit dem Kran und einer Spezialvorrichtung wie bei der Bergrettung gelungen, den Patienten aus der Wohnung zu holen und sicher zu Boden zu bringen. Dort kam der Mann in einen Krankenwagen und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gefahren. „Unsere Wehrleute sind noch dabei geblieben und haben auch bei der Einlieferung ins Krankenhaus geholfen“, so Kaiser.