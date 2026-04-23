Wegen mehrerer Veranstaltungen wird die Böhler Straße in Meckenheim von Freitag, 1. Mai, bis einschließlich Sonntag, 3. Mai, für den Verkehr gesperrt. Darauf weist die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Deidesheim hin.

Anlass ist das 170-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Meckenheim, das am Freitag und Samstag auf dem Gelände in der Böhler Straße 5 gefeiert wird. Am Sonntag findet dort zusätzlich der Pflanzenmarkt der Gemeinde statt.

Während der Sperrung ist eine Durchfahrt nicht möglich. Der Fußgängerverkehr bleibt uneingeschränkt gewährleistet.

Eine Umleitung wird innerörtlich über die Freiheitsstraße eingerichtet und ausgeschildert. Die Ordnungsbehörde bittet Anwohner, dort in diesem Zeitraum nicht zu parken, da die Straße auch vom Linienbusverkehr genutzt wird.