Die Meckenheimer Kerwe ist eröffnet (von links): Evi Diepold, Nicole Huber mit Tochter, Mario Schneider mit Sohn und Miriam Becker stoßen darauf an. Bis Montag wird nun gefeiert. Am Samstag sorgt „Projekt B“ ab 20 Uhr für Stimmung, am Sonntag spielt ab 11.30 Uhr das Blasorchester Meckenheim, gefolgt von Georg Sagerer (ab 18 Uhr). Am Montag unterhält ab 18 Uhr „Der Notenhexer Stephan Münch“ das Publikum. Für die Kleinen gibt es Schaustellerstände und den Zuckerwagen.