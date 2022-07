Der Motorclub Haßloch ist einer der wenigen in der Pfalz, die einen Automobil-Clubsport-Slalom anbieten. Die erste von zwei Veranstaltungen war jetzt im Gewerbegebiet in Speyer.

Die Elite aus der Pfalz war am Wochenende nach Speyer gekommen. Serienfahrzeuge und verbesserte Rennboliden mit viel Leistung unter der Motorhaube gingen an den Start.

Lisa Kiefer war die einzige pfälzische Frau in dem großen Starterfeld. Lediglich noch Regina Breit war aus Neunkirchen-Münchwies angereist. An diesem Sonntag griff die in der Deutschen Rallye-Meisterschaft erfolgreiche Beifahrerin Lisa Kiefer selbst ans Lenkrad und bewegte ihren Peugeot 106 Rally über den Parcours mit den vielen rot-weißen Pylonen. Dabei schlug sich die aus Landau stammende und beruflich bedingt in Speyer lebende Motorsportlerin recht wacker in der Klasse der verbesserten Fahrzeuge bis 1400 Kubikzentimeter Hubraum. Der Sieg ging an den früheren Deutschen Slalom-Meister Martin Lösch aus Lampertheim-Hofheim.

Bereswill siegt zweimal

Die Neulinge in dieser Sparte des Motorsports trugen drei Läufe zur pfälzischen Wertung aus. Mit 17 Startern zeigte sich ADAC-Pfalz-Sportleiter Friedhelm Kissel mehr als zufrieden. Zwei Wertungen gewann mit überwältigender Mehrheit Philipp Bereswill aus Mutterstadt.

Der Sieg beim Lauf am Sonntag ging an Jonas Ollmann aus Heltersberg mit einem hauchdünnen Vorsprung von fünf Hundertstelsekunden vor Marius Braun aus Völkersweiler.

Alle vier Läufe zum Mazda MX 5-Cup konnte Michael Dotzler aus Neustadt für sich entscheiden. Damit ist er dem Gewinn des Gesamtsiegerpokals ein großes Stück näher gekommen.