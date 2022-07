Der Offene Kanal Weinstraße hat für seine Berichterstattung über den 300-Kilometer-Spendenlauf der Neustadter Feuerwehr ins Ahrtal nach Mayschoß den Publikumspreis der Landesmedienanstalt gewonnen. Damit war auch ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro verbunden. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat der Offene Kanal die 500 Euro auf das Neustadter Mayschoß-Konto bei der Stadtkasse eingezahlt. Die Verwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Spendenkonto auch ein Jahr nach der verheerenden Flutkatastrophe weiterhin geöffnet ist: Stadt Neustadt an der Weinstraße, Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN: DE58 5465 1240 0000 0015 03, BIC: MALADE51DKH, Verwendungszweck: Katastrophenhilfe Mayschoß. Die Spenden werden direkt an die Gemeinde weitergegeben, betont die Stadt.