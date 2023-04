Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Neustadter Feuerwehr sei mit 330 Aktiven sowie 80 Jungen und Mädchen bei der Jugendfeuerwehr „die größte und vielleicht beste Feuerwehr in Rheinland-Pfalz“, lobte Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr am Samstag. Etwa 350 Einsätze habe die Feuerwehr in diesem Jahr bisher absolviert, berichtete der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Markus Kruppenbacher.

24 Tage, eine Stunde und 58 Minuten habe der längste Einsatz gedauert, sagte Thomas Nett, Leiter der technischen Einsatzleitung. Es handelt sich dabei um die Hochwasserhilfe in