Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Mittwoch nächster Woche sollen die Arbeiten im Umfeld der Klosterkirche in Lambrecht fortgesetzt werden. Die Steine und Teile eines Sandsteinplattenbodens, die in der vergangenen Woche beim Verlegen eines Kanals entdeckt wurden, sind Reste einer zur Klosterkirche gehörenden Kapelle. Sie wurden konservatorisch überdeckt.

Eine archäologische Untersuchung habe ergeben, dass die Funde Reste der Mauern einer Kapelle sind, die wahrscheinlich im 18. Jahrhundert erbaut worden war, teilt Matthias Hahn, Gebietsreferent der