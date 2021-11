Matthias Schmitt wird neuer Kaplan der Pfarrei Heilig Geist in Neustadt. Bischof Karl-Heinz Wiesemann hat Schmitt zum 1. Februar ernannt. Der junge Seelsorger (Jahrgang 1987) bleibt zudem mit halber Stelle Leiter der Stabstelle „Berufungspastoral“ im Bistum Speyer. Seine Arbeit als Referent für Messdiener-Seelsorge im Bischöflichen Jugendamt beendet er hingegen zum 1. Februar. Schmitt war von August 2017 bis September 2020 als Kaplan in der Pfarrei Heiliger Pirminius in Contwig tätig. Sein Abitur hat er in Speyer gemacht. Sein Theologie-Studium absolvierte er in Eichstätt, Freiburg und München. 2017 wurde er zum Priester geweiht. Die Pfarrei Heilig Geist umfasst Diedesfeld (St. Remigius), Duttweiler (St. Michael), Hambach (St. Jakobus), Geinsheim (St. Peter und Paul), Lachen-Speyerdorf (Heilig Kreuz) und St. Pius in Neustadt.