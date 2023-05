Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

34 Jahre lang war Matthias Lösch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Neustadt aktiv. Am Montag wurde der Zugführer von Löschzug Drei von seinem Dienst entpflichtet. Über seine denkwürdigsten Einsätze, und was den Feuerwehrmann besonders ausgezeichnet hat.

Wer als Feuerwehrmann den Nachnamen Lösch trägt, muss mit – mehr oder weniger guten – Wortwitzen rechnen. Matthias Lösch hat während seiner 34-jährigen