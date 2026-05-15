Fünf Jahre lang war Matthias Frey Staatssekretär im Landes-Justizministerium. Der Gimmeldinger FDP-Politiker über Künstliche Intelligenz, seine Partei und Bienen.

Matthias Frey ist Realist. Daher hat der 61-jährige Gimmeldinger inzwischen auch verdaut, dass seine Zeit als Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Justizministerium nach fünf Jahren nun endet. Genau genommen am Sonntag. „Bis dahin habe ich noch meinen Laptop und das Diensthandy und kümmere mich auch um Mails und Termine“, sagt Frey. Er sei selbstverständlich bis zum Schluss im Dienst. Niemand habe die Arbeit nach dem Wahlabend am 22. März eingestellt. Obwohl dieser für Freys FDP extrem bitter verlief, denn die Partei scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde und flog somit aus Parlament und Regierung. Frey kannte die Umfragedaten zu Wahlkampfzeiten, wusste, dass es für die Liberalen eng werden könnte und dass sein Kampf ums Direktmandat im Prinzip aussichtslos war.

Für sich selbst sei die Sache klar: „Politik ist ein Job auf Zeit.“ Daher räume der Bald-62-Jährige jetzt eben sein Mainzer Büro und werde ab Montag, wenn der neue Landtag zusammenkommt und die neue Landesregierung wählt, im Ruhestand sein – erst im „einstweiligen“ Ruhestand, so nennt sich die Beendigung des aktiven Dienstes für politische Beamte, zu denen auch Staatssekretäre zählen, und danach im regulären. Aber da sich die FDP in einem „alles andere als guten Zustand“ befinde, wolle er seinen Beitrag für ein Wiedererstarken der liberalen Stimme leisten. „Wir müssen schauen, dass die Partei wieder in Schwung kommt“, betont Frey. Daher halte er die Präsenz in Neustadt durch ihn und seinen Fraktionskollegen Steffen Christmann im Stadtrat und im Ortsbeirat für sehr wichtig. Es gehe darum, „Präsenz zu zeigen“ und die FDP „am Leben zu halten“. Dafür sei die kommunale Ebene extrem wichtig: „Die Leute müssen die Gesichter kennen.“

Deutschlandweit unterwegs

Für Matthias Frey ist nach dem Abschied aus Mainz somit klar: In Neustadt wird er seine Mandate im Stadtrat, dem er seit 2004 angehört, und im Gimmeldinger Ortsbeirat behalten. Gleiches gilt für seinen Vorsitz im Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft (WBG). Für ihn ein sehr wichtiges Amt, „denn da geht es auch ums strategische Gestalten, vor allem auch mit Blick auf Wohnraum für Menschen mit kleinerem Geldbeutel“. Das Engagement vor Ort sei ihm auch in den vergangenen fünf Jahren extrem wichtig gewesen.

Matthias Frey Ende 2021 vor dem Eingang des Ministeriums in Mainz. Foto: Anke Herbert

Die Tätigkeit in Mainz seien „fünf interessante Jahre“ mit vielen Terminen deutschlandweit gewesen. Dass er Richter ist – von 2005 bis 2011 war er Direktor des Amtsgerichts in Kandel und von 2012 bis 2021 Direktor des Neustadter Amtsgerichts –, sei für die Aufgabe als Staatssekretär ein Vorteil gewesen. Frey spricht von einem Wechsel von der „Praxis in die Politik“. Es sei tatsächlich um ganz viele Fragen zur Justiz in Rheinland-Pfalz gegangen – um deren Ausstattung, aber auch um die Einführung der elektronischen Akte. Außer weltpolitischen Krisen habe auch die technologische Weiterentwicklung eine große Rolle gespielt. Frey, der von 1996 bis 2001 Landtagsabgeordneter war, nennt das Stichwort Künstliche Intelligenz (KI). Neulich sei er auf einem Kongress gewesen und habe eine spannende Anwendung kennengelernt. Der Software habe er eine juristische Fachfrage gestellt und innerhalb weniger Sekunden eine Analyse mit Verweis auf die Gesetze und die möglichen juristischen Blickwinkel bekommen. Ihn habe das beeindruckt. Diese Entwicklung habe man vor fünf Jahren in der Form nicht erahnen können. Frey ist überzeugt, dass KI auch in der Justiz immer wichtiger werde. Dafür brauche man Vorgaben und klare Spielregeln. Zudem müsse klar sein: „Die Entscheidung, also das Urteil, darf nicht durch die KI fallen, sondern muss von einem Menschen stammen. Aber KI als Hilfsmittel wird kommen.“

Übergabe am Dienstag

Auf Bundesebene hat Frey vor allem die Amtschefkonferenzen sehr gemocht. „Da wurde weniger politisch, aber sehr stark fachlich diskutiert.“ Das sei ein „sehr netter Kreis“ gewesen. Dort werde er auch noch verabschiedet. Im Gegensatz dazu sei es bei der Justizministerkonferenz stärker um Politik und Parteipolitik gegangen – also etwa darum, wie man tagesaktuelle politische Fragen bewerte. Frey nennt als Stichworte digitale Sexualstraftaten durch Bildfälschungen oder die Einordnung von Aussagen zum Existenzrecht Israels oder den Umgang mit Palästinenser-Demos.

Vom Ministerium habe er sich bei einem gemeinsamen Grillfest mit Minister Philipp Fernis verabschiedet. Dass viele aus dem Haus gekommen seien und man einen gemütlichen Abend verbracht habe, sei ein schönes und persönliches Zeichen zum Abschied gewesen. Hobby-Imker Frey weiß insbesondere auch sein Abschiedsgeschenk der Ministeriumsmitarbeiter zu schätzen: ein Hoodie mit der Aufschrift „Summen für die Gerechtigkeit“. Auf die Bienen und darauf, wieder mehr Zeit für dieses Hobby zu haben, freue er sich tatsächlich sehr. Um die Tiere werde er sich jetzt verstärkt kümmern. Darüber hinaus habe er „ein paar eigene Ideen“, aber auch aus der Familie seien schon Vorschläge gekommen, was er alles tun könne. „Und dann schauen wir, was sich sonst noch ergibt.“

Am Dienstag wird Matthias Frey noch einmal in Mainz sein bei der Übergabe der Amtsgeschäfte im Ministerium. Mit der dortigen Nachfolgelösung sei er zufrieden. Das Ministerium bleibe „in ruhigem Fahrwasser“ und könne an der Spitze bei Minister und Staatssekretärin weiter auf juristische Expertise vertrauen. In Freys Amtszeit fällt zudem ein besonders Kapitel. Denn mit dem plötzlichen Tod des damaligen Ministers Herbert Mertin im Februar 2025 rückte der Gimmeldinger zwischenzeitlich sogar in die Leitung des Hauses auf. Er habe funktioniert auf der Arbeitsebene, sagt Frey. Dabei sei Mertins Tod ein „riesiger Schock“ gewesen, denn beide kannten sich seit Mitte der 80er. Was er seinen bisherigen Kollegen hoch anrechnet: Im Ministerium hätten alle in dieser intensiven Zeit loyal weitergearbeitet, man sei eng zusammengerückt.