In der Nacht auf Sonntag ist es in der Neustadter Innenstadt gegen Mitternacht zu einer größeren Auseinandersetzung zweier rivalisierender Personengruppen gekommen, die in einer Schlägerei mündete. Laut Polizei trafen die Gruppen im Bereich der Gutenbergstraße/Schütt aufeinander. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, rückten nach Zeugenhinweisen mehrere Polizeistreifen aus Neustadt und der Umgebung aus, doch hat sich bei deren Ankunft die Gruppe weitgehend aufgelöst. So könnten auch noch keine Angaben über die Anzahl der Beteiligten gemacht werden. Ein blutüberströmter Mann habe gegenüber den Beamten zu dem Vorfall geschwiegen, berichtet Polizeisprecher Stefan Molter.

An einem Auto sei im Verlauf der Schlägerei die Frontscheibe beschädigt worden. „Es ist nicht auszuschließen, dass sich noch weitere Geschädigte melden“, so Molter. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den beteiligten Personen oder zu mitgeführten Gegenständen machen können, unter Telefon 06321 854-0.