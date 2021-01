(aktualisiert: 13.10 Uhr) Ein öliger Film hat sich am Donnerstag auf dem mittleren Wehlachweiher ausgebreitet, tote Fische trieben an der Wasseroberfläche. Eine Gewässerprobe hat ergeben: Blaualgen haben den Weiher verunreinigt. Für die Jahreszeit ist das Auftreten von Blaualgen ungewöhnlich. Ob sie auf natürlichem Weg entstanden sind, ist noch unklar. Möglich ist das beispielsweise durch einen hohen Anteil an Phosphat und Stickstoff im Wasser. Die Polizeiinspektion Haßloch hat deshalb Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06324/9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de. Hier lesen Sie mehr.