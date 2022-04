Ein Schaden von insgesamt rund 4500 Euro ist am frühen Sonntagmorgen an in der Hindenburg- und Friedrich-Ebert-Straße geparkten Wagen entstanden. Laut Polizei wurden zwischen 3.40 und 4.15 Uhr an mindestens 18 Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Unter Verdacht steht ein 21-jähriger Neustadter. Als die Polizei ihn zuhause kontrollieren wollte, war er stark alkoholisiert und leistete Widerstand. Letztlich wurde er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Wessen Auto ebenfalls beschädigt wurde, kann sich bei der Polizei unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de melden.