Die Neustadter Polizei hat in der Nacht zum Samstag gegen 1.30 Uhr in der Hauptstraße eine 20-Jährige erwischt, die in der Fußgängerzone das Schaufenster eines Geschäfts beschmiert hat. Laut Polizei war die junge Frau mit einer Sturmhaube und einer Schirmmütze maskiert. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten mehrere Permanent-Marker, Aufkleber mit politisch motiviertem Hintergrund und einen abgebrochenen Mercedes-Stern bei der Frau. Ganz in der Nähe entdeckten die Polizisten am Schaufenster eines Ladens einen frisch aufgebrachten Schriftzug. Aufgrund der Stifte konnte die Tat der 20-Jährigen zugeordnet werden. Aufkleber, Stifte und Mercedes-Stern wurden sichergestellt. Die 20-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl.