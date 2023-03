Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehrere Hausverbote hat der Vorsitzende des Pfälzerwald-Vereins (PWV) Hambach in den vergangenen Wochen für die Hohe-Loog-Hütte aussprechen müssen, weil sich die Besucher nicht an die Maskenpflicht hielten. Am Wochenende wäre die Situation fast eskaliert.

Wer eine Gaststätte besuchen will, der braucht einen Mund-Nase-Schutz. Das allein wäre keine Nachricht mehr wert, begleitet die Maske uns im Alltag doch schon seit Monaten. „Aber