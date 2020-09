Unbekannte haben auf einem Firmengelände am Heidweg in Neustadt einen Baucontainer aufgebrochen und darin befindliche Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06321-8540 oder pineustadt@polizei.rlp.de.