Über ein Jahr lang war es relativ ruhig im „Studio 36“ – nichts zu sehen von den vier Ausstellungen per annum, die man sich einmal vorgenommen hatte. Doch jetzt meldet sich die Ende 2018 von der Neustadter Künstlerin Mary Dee und dem Deidesheimer Fotografen Bernd Stoll in dessen Atelier in der Bennstraße gegründete Galerie zurück – mit einer Bilderauswahl, die so richtig Lust auf die Ferne macht.

„Summer Road Trip“ heißt die Schau, die Öl- und Acrylgemälde von Mary Dee mit Kunstfotografien von Hausherr Bernd Stoll vereint, und vor allem die