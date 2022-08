Das Martinusweinfest in St. Martin findet in diesem Jahr nicht statt. Darauf haben sich die teilnehmenden Ausschankstellen und die Ortsgemeinde geeinigt. Die für 4. bis 6. November geplante Veranstaltung gilt als Abschluss der jährlichen Weinfestsaison an der Südlichen Weinstraße. Die Gründe für die Absage sind nach Angaben von Ortsbürgermeister Timo Glaser (CDU) vielfältig. Eine wesentliche Rolle spiele die fehlende Planungssicherheit aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der pandemischen Lage im Spätjahr. Zudem hätten sich deshalb einige Vereine vorübergehend zurückgezogen. Hinzu komme, dass ein Sicherheitskonzept notwendig sein könnte. Alle Teilnehmer der vergangenen Jahre seien sich einig, dass das Martinusweinfest 2023 mit einem modifizierten Konzept wiederaufleben soll. Der traditionelle Martinstag am 11. November soll gefeiert werden. Er beginnt am Vormittag mit einem Festgottesdienst und wird am Abend mit dem Lampionumzug, dem Martinusspiel und der Gänseessen-Verlosung abgerundet.