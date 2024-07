Die erstmals in den Neustadter Stadtrat gewählte AfD hat ihre Vorbereitungen für die Arbeit der Fraktion abgeschlossen. Fraktionsvorsitzender ist Martin Rössler, der bei der Wahl am 9. Juni auch Spitzenkandidat war und zudem Vorsitzender des AfD-Kreisverbands Neustadt ist. Auf Anfrage teilte er außerdem mit, dass Nina Julier zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt worden ist. Insgesamt ist die AfD mit sieben Sitzen im 44-köpfigen Stadtrat vertreten. Rössler kündigt an: „Wir werden uns mit den Themen auseinandersetzen, die die Bürger in Neustadt belasten, sowie mit Themen wie zum Beispiel der Bezahlkarte für Asylsuchende, die den anderen Fraktionen wohl nicht gefallen werden.“ Zugleich sagt Rösler: „Obwohl wir nicht alle Meinungen teilen, werden wir höflich und respektvoll mit den anderen Fraktionen umgehen. Aufgrund der hohen Bedeutung der Demokratie in Neustadt erwarten wir auch von ihnen dasselbe.“