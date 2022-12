Weil nach möglichen Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg gebohrt wird, muss die Fahrbahn in der Martin-Luther-Straße in Neustadt am kommenden Dienstag und Mittwoch, 6. und 7. Dezember, in Höhe des kreuzenden Radwegs zwischen Lidl- und Aldi-Markt einspurig verengt werden. Auch für Fußgänger und Radfahrer bedeutet das Einschränkungen, wie die Stadt mitteilt. Die Arbeiten werden demnach jeweils von 7 Uhr bis zum Einbrechen der Dunkelheit erledigt. Den Verkehr regelt derweil eine mobile Ampel, nachts soll es keine Einschränkungen geben. Die Kontrollbohrungen stehen im Zusammenhang mit dem Neubau der dortigen Brücke über den Speyerbach, die erhebliche Schäden aufweist.