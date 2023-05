Die Fußgängerunterführung in der Martin-Luther-Straße – gelegen nördlich des Speyerbachs zwischen Winzinger Straße und Georg-Kerschensteiner-Weg – wird nächste Woche saniert. Laut städtischer Tiefbauabteilung werden die Trittstufen instandgesetzt, zudem wird an der Decke gearbeitet. Baubeginn sei voraussichtlich am Dienstag, 30. Mai, Bauende am Freitag, 2. Juni. Während der Arbeiten sei der Durchgang gesperrt, alternativ könne die Treppe neben der Unterführung genutzt werden. Zu einem späteren Zeitpunkt werde die Unterführung dann noch gereinigt, gestrichen und mit neuen Lampen ausgestattet.