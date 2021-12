Die Neustadter Martin-Luther-Kirchengemeinde spendet 5000 Euro an die diakonische Einrichtung Kerit der evangelischen Kirchengemeinde Bad Neuenahr.

Hinter dem Namen Kerit steht eine offene Begegnungsstätte für einsame und bedürftige Menschen, wie Pfarrer Frank Schuster und Walter Duffing vom Presbyterium mitteilten. Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli sei die Einrichtung verwüstet worden. Aktuell würden Besucherinnen und Besucher rund um die kleine Friedenskirche in Ahrweiler empfangen.

Eine Anfrage bei Pfarrer Thomas Rheindorf in Bad Neuenahr habe ergeben, dass das Kerit-Projekt dringend unterstützt werden müsse. Die dortige Martin-Luther-Kirche und die weiteren beschädigten Gebäude würden wieder hergestellt, „daher gilt unsere Sorge jetzt vor allem den Menschen“, zumal fast keine Treffpunkte des öffentlichen Lebens mehr vorhanden seien, so Rheindorf. Gebraucht werde „ein Ort voll Wärme und Licht, damit Advent und Weihnachten heilsam erlebt werden können“.

Presbyter der Neustadter Martin-Luther-Gemeinde planten einen Besuch in Bad Neuenahr, so Schuster: „Für uns, auch wenn Kirchenaustritte vermehrt finanziell belasten, war es keine Frage, dort zu helfen, wo Not am Mann ist.“