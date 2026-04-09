Die Martin-Luther-Kirchengemeinde in Neustadt lädt am Sonntag, 12. April, um 17 Uhr zu einer nachösterlichen Soiree in die Martin-Luther-Kirche ein.

Unter dem Titel „Deutsche Dinge – Eine Geschichte in 75 Objekten“ präsentieren Autor Andreas Matlé und Schauspielerin und Sängerin Rebecca Siemoneit-Barum eine literarisch-musikalische Revue.

Im Mittelpunkt stehen 75 Alltagsgegenstände aus der deutschen Nachkriegsgeschichte, die auf unterhaltsame und nostalgische Weise historische Entwicklungen widerspiegeln. Matlé liest aus seinem Buch, während Siemoneit-Barum die Veranstaltung musikalisch begleitet. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.