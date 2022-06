Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend die vier Markttage fürs laufende Jahr festgelegt. Diese orientieren sich an bestimmten, besonders beliebten Veranstaltungen. Festgelegt als Marktsonntage wurden: 24. Juli anlässlich der Messe „Maison et Jardin“ im Mußbacher Herrenhof, 21. August wegen des Floh- und Trödelmarkts auf dem Globus-Parkplatz im Weinstraßenzentrum, 11. September zu einem Floh- und Trödelmarkt im Herrenhof, kombiniert mit einer Ausstellung Design und Gestaltung sowie 23. Oktober, wenn erneut ein Floh- und Trödelmarkt auf dem Globus-Parkplatz veranstaltet wird. Hinzu kommen die weiteren verkaufsoffenen Sonntage am 2. Oktober (mit Bauernmarkt) und am 6. Dezember (zweiter Adventssonntag, daher Weihnachtsmarkt).