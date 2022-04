Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit und verschiedenen Verzögerungen ist nun am Sonntag, 1. Mai, in Maikammer Feiern angesagt: Der neu gestaltete Marktplatz mit dem Cittàslow-Brunnen des Künstler-Ehepaars Gernot und Barbara Rumpf und der ausgebauten oberen Marktstraße wird offiziell übergeben. Das Konzept erarbeitet hat Professor Karl Ziegler von der Universität Kaiserslautern. Die Arbeiten hatten im Februar 2020 in der oberen Marktstraße begonnen, anschließend war die Baustelle auf den Marktplatz gewandert. Der entscheidende Impuls für die Brunnengestaltung ging davon aus, dass Maikammer seit 2017 zu den Cittàslow-Gemeinden gehört, auf deren Logo eine Schnecke zu sehen ist. Allgemein stehen Schnecken für Stetigkeit und Ausgeglichenheit, aber auch für Ausdauer und Zielstrebigkeit. Die Brunnenanlage solle ein Ruhepunkt im Zentrum von Maikammer sein und zum Verweilen und Nachdenken einladen, so das Künstler-Ehepaar Rumpf. Die offizielle Eröffnung sollte eigentlich schon im Oktober vergangenen Jahres sein, wurde aber pandemiebedingt verschoben. Termin ist nun am Sonntag, 11 bis 17 Uhr, auf dem Marktplatz.