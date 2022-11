21 Kindertagesstätten haben in diesem Jahr an einer Aktion der Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH teilgenommen und 44 Weinkisten weihnachtlich gestaltet. Zu bestaunen sind die Weinkisten während des Weihnachtsmarkts am Brunnen auf dem Marktplatz. „Die gestalteten Weinkisten sind eine echte Bereicherung für unseren Weihnachtsmarkt der Kunigunde. Die Kinder haben sich sehr viel Mühe gegeben, und wir sind sehr dankbar für das Engagement der teilnehmenden Kindergärten“, so Frank Weisenburger vom Weihnachtsmarkt-Projektteam. Die Aktion läuft bis 22. Dezember. Bis dahin kann auf dem Facebook-Kanal der TKS für die schönste Kiste abgestimmt werden.