Neustadt Marktfrühstück: Saisonauftakt am 14. März mit Weindorf Mußbach
Wein zum Wochenmarkt: In Neustadt startet am Samstag, 14. März, die Saison des Marktfrühstücks. An ausgewählten Samstagen schenken Neustadter Weindörfer im Rathausinnenhof Weine der ansässigen Weingüter aus. Der Ausschank ist zwischen März und Oktober jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Die Termine sind: 14. März, 18. April, 16. Mai, 20. Juni, 18. Juli, 22. August, 19. September und 31. Oktober. Nach Angaben der Stadt Neustadt ist bei allen Terminen Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) oder ein Vertreter des Stadtvorstands im Rathausinnenhof anwesend, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Außerdem weist die Stadt darauf hin, dass an den Terminen von April bis Oktober samstags ab 10 Uhr öffentliche Marktführungen stattfinden. Tickets gibt es bei der Stadt. Zum Auftakt am 14. März präsentiert sich das Weindorf Mußbach mit ausgewählten Weinen der dort ansässigen Weingüter. Dazu gibt es Livemusik von Sängerin Anja Alberg.