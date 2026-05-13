Der Neustadter Wochenmarkt am Samstag, 16. Mai, wird wieder um ein sogenanntes Marktfrühstück ergänzt. Dieses Mal präsentiert sich das Weindorf Haardt mit einer Auswahl an Weinen der Weingüter Probsthof mit Steinbock Manufaktur, Oliver Zeter sowie der Weinbiet Manufaktur. Von 11 bis 13 Uhr steht nach einer Mitteilung der Stadt Beigeordneter Bernhard Adams (parteilos) für Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Für Live-Musik sorgt Mark Selinger. Ab 10 Uhr gibt es auch frische Waffeln vom Förderverein der Kita Haardt und ein Quiz „Rund um die Haardt“ mit Verlosung, moderiert von Weinprinzessin Janice und Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck. Um 11 Uhr ist ein Auftritt des Haardter Chors „Die Haardtbreak Girls“ vorgesehen. Der Wochenmarkt findet samstags von 7 bis 14 Uhr statt.