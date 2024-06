Kunden hatten es sich gewünscht, die Diedesfelder CDU hat reagiert: Ab dem nächsten Markttag am Donnerstag, 27. Juni, wird es auf dem Diedesfelder Dorfplatz auch einen Kaffeestand geben. Damit gibt es fünf Beschicker auf dem Wochenmarkt: Fleisch- und Wurstwaren vom Bauernhof Krämer, Obst und Gemüse von Uwe Carius, Molkereierzeugnisse von Wissmann, Backwaren von der Bäckerei Scheurich sowie das Kaffeemobil von The Flying Coffee (Worms). „Unser Angebot am Mittelpunkt der Weinstraße wird dadurch ergänzt“, freuen sich Sabine Baßler und Christina Valnion, die sich darum gekümmert haben, den neuen Beschicker nach Diedesfeld zu holen. „Nun können sich die Besucher bei einem Kaffee austauschen.“ Der „Diddesfelder Dunnerschdach“ findet jeden Donnerstag von 7 bis 12.30 Uhr auf dem Dorfplatz statt und wird bisher rege angenommen.

