Der von der CDU initiierte Markttag in Diedesfeld bekommt Zuwachs. Wie Sabine Baßler mitteilt, konnten nun noch mehr Beschicker für den Donnerstagsverkauf von 7 bis 12.30 Uhr auf den Dorfplatz gewonnen werden. Bereits in der vergangenen Woche hatte demnach die Landbäckerei Scheurich (Hauptfiliale in Essingen) neben dem Stand für Obst und Gemüse von Uwe Carius aus Albersweiler aufgebaut. Ab 13. Juni werden laut Baßler noch Wurst- und Fleischspezialitäten vom Bauernhof Krämer (Rödersheim-Gronau) sowie Käsespezialitäten von Wissmann aus Maxdorf verkauft. Baßler hofft, dass sich der „Diddesfelder Dunnerschdach“ weiter herumspricht und auch Kunden aus den benachbarten Ortschaften das Angebot wahrnehmen.