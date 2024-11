Seit vielen Jahren ist der „Markt der schönen Dinge“ nicht nur ein fester Bestandteil der Haßlocher Frauenkulturtage, sondern auch ein Publikumsmagnet. Am Samstag, 9. November, 11 bis 18 Uhr, darf im Kulturviereck in der Gillergasse 14 und im angrenzenden Hof des Ältesten Hauses wieder nach Herzenslust gestöbert werden. An rund 35 Ständen präsentieren Ausstellerinnen und Aussteller aus der Region Kunsthandwerk, Schmuck, Keramik, Floristik, Mode, Deko-Artikel und viele schöne Dinge mehr. Auch Kulinarisches wird geboten, und der erste Winzerglühwein der Saison wird ausgeschenkt. Der Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Pfalzplatz, der nur wenige Gehminuten vom Kulturviereck entfernt liegt.