Auf der A65 finden in dieser Woche zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Neustadt-Nord Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn Richtung Karlsruhe statt. Laut Autobahn GmbH werden die Markierungsarbeiten abschnittsweise erledigt. Im jeweiligen Bereich werde eine Spur gesperrt, so dass der Verkehr Richtung Süden einspurig an der Wanderbaustelle vorbeigeführt wird. Die Markierungsarbeiten finden in dem Bereich der A65 statt, der im Vorjahr umfassend saniert worden ist. Die Strecke wurde Anfang 2022 für den Verkehr freigegeben.