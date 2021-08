In der Martin-Luther-Straße und Amalienstraße finden am Donnerstag und Freitag Markierungsarbeiten statt. Nach Angaben der Tiefbauabteilung der Stadtverwaltung werden Markierungen für Radfahrer aufgebracht. Außerdem werden laut Verwaltung ab Donnerstag in der Stadt und den Ortsteilen über 100 „30er-Markierungen“ aufgebracht. Dafür sind mehrere Tage vorgesehen. Aufgrund der Arbeiten könne es in den jeweiligen Straßen zu Behinderungen kommen, so die Stadt.