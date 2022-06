Die brütende Hitze ist erst einmal überstanden, dennoch richten sich die Blicke in der Lokalredaktion schon sehr stark auf die heißen Wochen im Sommer.

So mancher Schüler dürfte bereits mitzählen: Noch knapp fünf Wochen muss die Schulbank gedrückt werden, dann beginnen (endlich) die großen Sommerferien. Auch wir Redakteure haben den Termin fest markiert. Aber nicht etwa, weil wir dann alle den Stift fallen und die Tastatur zur Seite schieben und an den Strand gehen können. Urlaub werden nur ein paar von uns haben. Für alle anderen heißt es: Weiterarbeiten und die gedruckte Zeitung sowie unser digitales Angebot mit möglichst spannenden Themen füllen. Und damit sind wir just an dem Punkt, warum der Ferienbeginn in der Redaktion so wichtig ist.

Denn kaum haben die Ferien begonnen, fährt das öffentliche Leben im Prinzip komplett herunter. Termine sind dann absolute Mangelware. Halt, mögen nun manche rufen. Betont die RHEINPFALZ nicht immer wieder, dass sie sich nicht nur an Terminen festklammern will, sondern eigene Themen setzen möchte? Richtig. Aber auch bei diesen gilt die Ferienregel. Spannende eigene Themen gibt es nur, wenn die dafür nötigen spannenden Gesprächspartner greifbar sind. Doch ist in der Regel die Gefahr sehr groß, dass in den Ferien die Anrufe und Mails ins Leere laufen, weil die Angefragten am Strand oder in den Bergen ihr Leben genießen.

Stichtag: 25. Juli

Daher müssen wir schon jetzt die Weichen stellen und viele Geschichten vorbereiten, damit dann ab 25. Juli (Ferienbeginn) auf der Homepage nicht Stillstand herrscht und die Zeitung nicht mit weißen Flecken erscheinen muss. Wir überlegen also schon, welche Themen über Sommer erzählt werden können und wie sie anzupacken sind. Dazu werden im Vorfeld Termine vereinbart und zum Teil sogar Berichte vorproduziert. Denn eine scheinbar idyllische Sommerlochzeit ist für Zeitungsleute, die täglich von Nachrichten leben, gar nicht so idyllisch.

Lassen Sie sich überraschen, was wir uns für den Sommer überlegen und was wir organisieren können. Ach ja: Auch die Kollegen, die in den Ferien frei haben, machen fleißig mit und schreiben vorab Berichte. Redaktionsalltag ist eben Teamarbeit.

Der Autor

Axel Nickel (49) ist seit 2001 Redakteur bei der RHEINPFALZ. Seit Mitte März 2021 zählt er zum Team der „Mittelhaardter Rundschau“.