Weihnachtliche Unterhaltung für Jung und Alt im Neustadter Rotkreuzstift.

Als der rote Vorhang sich hebt, schauen die Senioren des Rotkreuzstifts ganz gespannt auf die Bühne. Der heutige Adventsnachmittag verspricht ein besonderes Vergnügen für die Bewohner zu werden: Das Saarländische Marionettentheater Gebrüder Grünholz ist zu Gast. Auch dabei sind die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Rasselbande aus der Quellenstraße. Sie sind sozusagen Nachbarn des Rotkreuzstifts. Die Kinder besuchen die Bewohner der Senioreneinrichtung regelmäßig alle vier bis sechs Wochen. Verena Erdmann ist Leiterin der Betreuung. Sie sagt: „Von den Besuchen profitieren sowohl die Kinder als auch die Senioren.“

Knapp 30 ältere Damen und Herren nehmen am vorweihnachtlichen Programm des Hauses teil. Das Marionettentheater spielt auf Wunsch des Hauses den Märchenklassiker Rumpelstilzchen. Ihr Repertoire ist groß. Robert Grünholz verändert die Stücke nicht nach den Zuschauergruppen, denn er ist überzeugt, dass die Klassiker für Jung und Alt gemacht seien. Seine Marionetten sind stattlich in der Größe und teils über hundert Jahre alt. Seit 1880 besteht das Familienunternehmen, das vom Urgroßvater der Brüder Robert und Johannes Grünholz gegründet wurde. Für den Nachmittag im Rotkreuzstift haben sie 16 ihrer über 40 Figuren dabei.

Robert Grünholz ist seit 40 Jahren Marionettenspieler. Mit 14 Jahren begann seine Karriere, als er mit seinem Vater Theater spielte. Je nach Figur und Rolle passt er seine Stimme an. Das Stück ist lebhaft, doch trotzdem reicht die Aufmerksamkeitsspanne einiger Besucher nicht sehr lange. Im warmen Halbdunkel des Raumes ist es für zwei oder drei Besucher nicht einfach, die Augen offen zu halten. Andere jedoch genießen den Ausflug in die Märchenwelt, die sie an längst vergangene Zeiten erinnert.

Die Kindergartenkinder sitzen in der ersten Reihe und verfolgen gebannt das Geschehen auf der Bühne. Nach zwanzig Minuten gibt es eine Pause. Und als der Vorhang sich dann wieder hebt, sind wieder aller Augen auf das Märchen rund um Rumpelstilzchens Spinnkünste gerichtet.