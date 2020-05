Fußball-Legende Mario Basler schlüpft am Dienstag, 19. Mai, ab 18 Uhr im Autokino am Haßlocher Holiday Park in die Rolle des Comedians. Der gebürtige Neustadter, der seine Profikarriere 1987 beim 1. FC Kaiserslautern begann und seine Karriere als Mittelfeldspieler 2004 nach 262 Bundesligaspielen mit der stolzen Bilanz von 62 Toren beendete, knüpft bei dem „Basler ballert live“ betitelten Abend an seine legendären Interviews und Talkshow-Auftritte an und präsentiert zwei Stunden lang seinen persönlichen, unverblümten Blick auf die Welt des Fußballs. Frei nach seinem Motto „Mich interessiert nicht, wer spielt. Hauptsache ich spiele“ analysiert der 51-Jährige das heutige Geschehen auf und neben dem Platz und garniert das Ganze mit Geschichten aus seiner aktiven Zeit. Karten (58 Euro für einen Pkw mit maximal zwei Erwachsenen) unter www.autokino-hassloch.de.