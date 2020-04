Die Marienhaus Unternehmensgruppe – unter anderem Träger von 14 Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz und dem Saarland, darunter das Neustadter Hetzelstift – hat angekündigt, Kurzarbeit zu beantragen. Das steht in einem Brandbrief der Marienhaus-Führungsspitze an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sie fordert ihn dazu auf , beim finanziellen Rettungsschirm für Krankenhäuser in der Corona-Krise nachzubessern. Die Bettenauslastung bei den Marienhaus-Kliniken liege derzeit bei unter 40 Prozent. Daher sei es notwendig, die Pauschale für ein freigehaltenes Bett von 560 auf 700 Euro zu erhöhen. Ansonsten sei die zu erwartende Erlös- und Liquiditätslücke nicht annähernd zu schließen, obwohl bereits Überstunden und alter Urlaub abgebaut sowie Minusstunden aufgebaut würden. Die Marienhaus GmbH prüft derzeit an allen Standorten, wie eine gestaffelte Kurzarbeit umgesetzt werden kann, wie ein Pressesprecher auf Anfrage erklärte. Begonnen werden soll beim Personal in Verwaltung und Service, wie Küche und Reinigung. Das Neustadter Hetzelstift zählt gut 360 Betten sowie rund 850 Mitarbeiter, darunter knapp 100 Ärzte. Es war als erstes Krankenhaus in Rheinland-Pfalz Mitte März direkt von einem Corona-Fall betroffen gewesen, als sich ein Mitarbeiter infiziert hatte.