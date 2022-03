Führungswechsel beim Karnevalclub 2003 Deidesheim. Nach dem Rücktritt des bisherigen Präsidenten Andy Wiemann wurde der bisherige Vize Marco Egersdörfer bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zum Präsidenten gewählt.

Als Vize-Präsidentin rückt Christa Bohlender sowie Pressereferent Ingo Bergold in das Präsidium, dem darüber hinaus Schatzmeisterin Silke van Vloten, Schriftführerin Marion Schneider und Ehrenpräsident Walter Egersdörfer angehören. Offen bleibt die Position des Senatspräsidenten. Dieses Amt ist aus dem Kreis der Senatoren zu besetzen, die Mitglieder bestätigen die Wahl. Derzeit gibt es im 77 Mitglieder zählenden Verein 13 Senatoren. Egersdörfer kündigte an, dass die Aktivitäten des Vereins nach dem Ausfall von zwei Kampagnen besprochen, die Ergebnisse dann bekanntgegeben würden. Der Verein werde in Kürze eine Kindertanzgruppe gründen, wurde mitgeteilt. Interessierte Kinder und deren Eltern können sich vorab bei Sitzungspräsidentin Svenja Egersdörfer, Telefon 0173/5474765 oder per Mail: svenja3391@gmx.de melden. Die Trainingsstunden sollen mittwochs ab 16.30 Uhr stattfinden.