Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Voll besetzt war die protestantische Kirche beim MuK Konzert von Marcel Adam und seiner Egoistenband am Samstag in Weisenheim am Sand. Der lothringische Chansonnier sorgte mit seiner Band beim Publikum für eine Wohlfühlatmosphäre, die ein bisschen an Weihnachten erinnerte.

Schneepracht draußen und innen noch ein prächtiger Christbaum: „Ja, ist denn heut’ schon wieder Weihnachten?“, möchte man in Anlehnung an einen einst populären Werbespot