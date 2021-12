Sie haben lange hin und her überlegt, aber sich letztlich doch für die Musik und die Kultur entschieden: Auf Einladung des Kammermusikvereins „Ars Sonandi“ geben die „Mannheimer Solisten“ unter Leitung des in Haßloch lebenden Violinisten Andrei Rosianu am Samstag, 11. Dezember, um 19 Uhr ein „Weihnachtliches Kammerkonzert“ im Saal Löwer in Haßloch. Solistin ist die beim Philharmonischen Orchester Lübeck beschäftigte Harfenistin Johanna Jung. Auf dem Programm stehen unter anderem zwei Harfenkonzerte von Georg Friedrich Händel und dessen Wiener Zeitgenossen Georg Christoph Wagenseil, das Konzert für 2 Violinen, Streicher und Basso continuo in a-Moll von Antonio Vivaldi sowie Arcangelo Corellis Weihnachtskonzert mit der bekannten Pastorale. Das Konzert dauert ca. 70 Minuten, Es gibt keine Pause. Es gilt die 2G-Regel, außerdem besteht Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung. Die Zuschauerzahl ist auf maximal 100 begrenzt. Karten (15 Euro, Kinder bis 12 Jahren frei) unter 06324/2569 oder arssonandi@gmail.com.