Ein 38-jähriger Mannheimer ist in der Nacht auf Freitag in der Neustadter Talstraße wegen seiner unsicheren Fahrweise von der Polizei kontrolliert worden. Dabei kam heraus: Der Mann hatte einen Atemalkoholpegel von 1,48 Promille, keinen Führerschein – und den Autoschlüssel unberechtigt an sich genommen. Das Auto blieb stehen, den Schlüssel musste er ebenso abgeben wie eine Blutprobe. Der Mann wurde angezeigt, die zuständige Führerscheinstelle wird informiert.