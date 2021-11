Zum zweiten Mal nach 2019 gastiert am 8. Dezember die Mannheimer Bläserphilharmonie unter Leitung von Miguel Ercolino mit einem „Nikolauskonzert“ im Saalbau. Das Format kann in ihrer Heimatstadt jenseits des Rheins schon auf eine gewisse Tradition zurückblicken und erfreut sich dort regen Publikumszuspruchs.

Etwa ein halbes Jahr probt das mit rund 80 Bläserinnen und Bläsern besetzte Ensemble mit dem traumhaften Altersschnitt von knapp unter 30 Jahren jeweils für den Auftritt zur Adventszeit. „Daraus entstand irgendwann der Wunsch, das Programm ein zweites Mal vor Publikum zu spielen“, so Presssprecherun Melanie Moll. Dass die Wahl dabei auf Neustadt fiel, hatte gleich mehrere Gründe. Zwei ganz pragmatische sind die günstige Verkehrsanbindung und der attraktive Konzertsaal mit seiner großzügigen Bühne. „Aber vor allem haben wir ja in unseren Reihen etliche Studenten der Mannheimer Hochschule für Musik, wussten sozusagen aus erster Hand um deren bewährte Kooperation mit Neustadt“, erläutert Moll. Und lobt im Nachsatz gleich die angenehme Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt.

Etwas mehr Zuspruch als 2019 sollte es schon sein

Man habe vor zwei Jahren, als Corona noch kein Thema war, ein Art Versuchsballon an den Start gebracht. Und nehme jetzt gerne den Faden wieder auf. „Na ja, ein wenig mehr Publikumszuspruch wäre damals schon wünschenswert gewesen“, räumt Melanie Moll ein. „Aber uns kannte kaum jemand auf der Pfälzer Rheinseite. Aber alle, die da waren, applaudierten uns begeistert.“

Was die Publikumsdichte angeht, so wird die derzeit ohnehin durch die Pandemie-Vorgaben geregelt. Und auch auf der Bühne hat man den Gegebenheiten Rechnung getragen. So musste die Zahl der Mitspielenden leicht reduziert werden. Wer weder geimpft noch genesen ist, muss ohnehin pausieren. Das sei im Team ausnahmslos auf Verständnis gestoßen. „Natürlich halten wir akribisch alle Regeln ein, auch im Probenbetrieb“, versichert die Pressesprecherin.

Von „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ bis zur Rhapsodie über rumänische Weihnachtslieder

Auswirkungen hatte die Corona-Situation auch aufs Programm. Unter Leitung des jungen, in Venezuela geborenen Dirigenten Miguel Ercolino – er leitet die Philharmonie seit 2016 – erklingt eine weihnachtliche Werkfolge ausschließlich zeitgenössischer Komponisten, so von Stephan Melillo „O, come, Holy Night“, der Soundtrack zum weltberühmten Märchenfilm „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ des Tschechen Karel Svoboda im Arrangement von Guido Rennert und die „Russian Christmas Music“ des 1921 geborenen, neoklassischen Amerikaners Alfred Reed. Dessen Landsmann David Lovrien, Jahrgang 1963, wurde durch effektvolle Verfremdungen von Weihnachtsliedern, die er zum Beispiel von Dur nach Moll transferiert, bekannt. Vom jungen Rumänen Lucian Beschiu erklingt eine Rhapsodie über Weihnachtslieder seiner Heimat. Im Zentrum allerdings steht ein prickelndes Concerto, „Die Wiederkehr der Masken“ für Klarinette und Orchester. Der in Deutschland lebende ukrainische Komponist Evgeni Orkin hat es dem Solisten des Abends, Sebastian Lastein, quasi auf den Leib geschrieben. Es strotzt in seiner ungewöhnlichen Inszenierung nur so von brillanten Passagen und originellen Effekten akustischer wie optischer Art.

Termin

Das Nikolauskonzert der Mannheimer Bläserphilharmonie steht am Mittwoch, 8. Dezember, um 19.30 Uhr im Neustadter Saalbau an. Karten (23,50/17,50 Euro) unter 06359 40095, tickets@mbp-ev.de oder www.reservix.de. Es gilt die 2G-Regel.