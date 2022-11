Ein Vorfall auf dem Marktplatz beschäftigt die Neustadter: Am Dienstag gegen 16.30 Uhr hat dort ein noch unbekannter Mann ein Messer gezückt. Die Polizei rückte zwar mit einem Großaufgebot an und suchte nach dem Mann, doch der konnte über den Weihnachtsmarkt flüchten. In Facebook-Gruppen wurde eifrig über den Zwischenfall diskutiert. So soll ein Gastronom geraten haben, besser im Innenraum Platz zu nehmen, da Passanten von einer Person mit einem Messer attackiert worden sein sollen. Laut einem Sprecher der Polizei stellt sich der Fall aufgrund der bisherigen Ermittlungen jedoch etwas anders dar. Ein Mann habe auf dem Marktplatz verschiedene Passanten angesprochen und um Geld gebeten. Als ein Angesprochener erwidert habe, der Mann solle verschwinden, habe dieser ein Küchenmesser aus seiner Jacke geholt. Er habe das Messer vor sich gehalten und sei dann über den Weihnachtsmarkt verschwunden, so der Polizeisprecher. Trotz der sofortigen Suche hat die Polizei den Mann noch nicht gefunden. Die Zeugenbeschreibungen deuteten darauf hin, dass es sich um einen Wohnsitzlosen handeln könnte. Aber abschließend sei die Identität des Gesuchten nicht geklärt. Die Ermittlungen zur Tat dauerten an, so der Polizeisprecher. Falls Zeugen etwas beobachtet haben, können sie sich unter Telefon 06321 8540 bei der Polizei melden.