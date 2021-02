Eine Polizeistreife wollte am Sonntag gegen 11.30 Uhr einen Autofahrer in Neustadt kontrollieren – jedoch reagierte dieser zunächst nicht. Wie die Beamten mitteilen, entschloss sich der Mann erst nach mehreren Aufforderungen mit elektronischen Anhaltesignalen anzuhalten. Der Grund für die verzögerte Reaktion war auch schnell gefunden: Er gab zu, seine slowenische Fahrerlaubnis nach einem Unfall in seinem Heimatland entzogen bekommen zu haben. Jetzt erwartet ihn in Deutschland ein Strafverfahren mit Sicherheitsleistung und Fahrverbot. Das Auto musste er ebenfalls stehen lassen.