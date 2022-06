Zeugenhinweise erhofft sich die Neustadter Polizei nach Handgreiflichkeiten in der Nacht auf Sonntag in der Straße Schütt. Laut Bericht waren gegen 3.15 Uhr zwei Radfahrer mit zwei oder drei Insassen eines Autos in Streit geraten. Dabei soll einer der Autoinsassen einen der Radfahrer vom Rad gestoßen haben, wobei sich dieser leicht am Kopf verletzt hat. Danach fuhr das Auto – vermutlich ein silberfarbener Golf – davon. Zeugenhinweise unter Telefon 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.