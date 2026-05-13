Ein Mann, der Zeuge eines Diebstahls in der Friedrichstraße geworden ist, hat den flüchtenden Täter durch die Stadt verfolgt und ihn bis zur Festnahme nicht aus den Augen gelassen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl am Dienstagvormittag, 12. Mai, an einem Parkscheinautomat, wo ein 87-Jähriger von einem unbekannten Täter bedrängt und um mehrere Geldscheine gebracht wurde. Ein 43-jähriger Autofahrer beobachtete den Vorfall und machte den Senior auf den Diebstahl aufmerksam. Der Täter flüchtete zu Fuß, woraufhin der Zeuge die Verfolgung durch die Fußgängerzone aufnahm, die Polizei informierte und bis zum Eintreffen der Streife telefonisch mit der Dienststelle in Kontakt blieb. Am Hetzelplatz konnte der Tatverdächtige festgenommen und das Diebesgut sichergestellt werden. „Die Polizei dankt dem 43-Jährigen ausdrücklich für sein umsichtiges und entschlossenes Handeln“, heißt es in deren Pressemitteilung.