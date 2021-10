Ein tödliches Ende nahm ein Polizeieinsatz am Mittwoch gegen 21.50 Uhr in der Neustadter Rotkreuzstraße. Laut Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz war ein Alarm eingegangen, weil auf der Straße ein Mann herumschreien und die Bewohner eines Mehrfamilienhauses nicht mehr in das Haus lassen würde. Als die Polizei kurz darauf eintraf, verhielt sich der 53-Jährige sofort aggressiv und reagierte auch nicht auf Ansprache.

Als er die Beamten körperlich angriff, setzten sie Pfefferspray und ein Distanzelektroimpulsgerät ein. Der Mann wurde überwältigt und gefesselt. Einer 26-jährigen Polizistin trat er dabei gegen den Kopf, sie wurde später ambulant im Krankenhaus behandelt. Kurz darauf, so die Ermittlungsbehörden, habe der 53-Jährige einen Kreislaufstillstand erlitten. Sofort eingeleitete Wiederbelebungsmaßnahmen seien erfolglos geblieben, auch dem unmittelbar hinzugerufenen Notarzt sei es nicht mehr gelungen, den Mann zu reanimieren. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Landau haben die Ermittlungen aufgenommen.