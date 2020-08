Ein zunächst unbekannter Mann hat am Dienstag gegen 20.20 Uhr ein Spendenglas für ein Kinderhospiz gestohlen, das vor dem Kassenbereich in einem Einkaufsmarkt in Neustadt stand. Der Mann zerschlug nach Angaben der Polizei das Glas im hinteren Bereich des Markts und entnahm Kleingeld im unteren zweistelligen Bereich. Am darauffolgenden Tag bemerkte der Filialleiter das zerbrochene Glas und meldete sich bei der Polizei. Anhand der vorhandenen Videoaufzeichnungen konnte ein polizeibekannter 49-jähriger Mann aus Neustadt ermittelt werden.