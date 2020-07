Die Mitarbeiterin einer Drogeriekette in Neustadt hat am frühen Samstagabend über die Überwachungskamera einen Dieb im Markt entdeckt. Nach Angaben der Polizei nahm der 49-Jährige aus Neustadt mehrere Pflegeprodukte aus der Auslage und verstaute sie am Körper. Um die Flucht des Diebs zu verhindern, wurde die Eingangstür des Drogeriemarkts verschlossen. Der Täter fühlte sich dadurch offensichtlich ertappt und versuchte, seine Beute wieder loszuwerden.

Das bewahrte ihn jedoch nicht davor, dass die Polizei seine Personalien aufnimmt. Nachdem die Beamten weitere Videoaufzeichnungen angeschaut hatten, kam heraus, dass der 49-Jährige nicht zum ersten Mal als Dieb in Erscheinung getreten ist: In der Vergangenheit hat er auf gleiche Art und Weise die Drogerie bestohlen. Die Polizisten leiteten zwei Strafverfahren gegen den Mann ein.